Более 35 гривен. В Украине новая волна роста цен на автогаз

На украинском рынке наблюдается очередная волна роста цен на автогаз – так, в период с 13 по 20 ноября средняя розничная стоимость LPG увеличилась на 53 коп./л до 35,35 грн/л.

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Об этом пишет отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы "А-95".

Какие цены на автогаз в сетях АЗС

Согласно мониторингу, в премиальных сетях за неделю газ вырос в цене на 1 грн/л и теперь стоит 36,99 грн/л, в других сетях – 0,10-1 грн/л.

Больше всего LPG подорожал в сетях АЗС ОККО, Socar, "Авиас", WOG — на 1 грн/л.

Не изменились цены на автогаз в таких сетях как "Рур групп" (35,00 грн), ZOG (34,50 грн), "Параллель" (34,49 грн), BVS (33,99 грн), Luxwen (33, 99 грн), Rodnik (33,99 грн), "Автотранс" (33,98), "Маркет" (33,89 грн), "Катрал" (33,77 грн), RLS (33,70 грн), "Олас" и U.GO (по 33,40 грн), "Кворум" (33,28 грн), Ovis (33,19 грн) и SUNOIL (32,99 грн.).

В то же время, на некоторых АЗС цены на автогаз снизились – VST (на 0,10 грн), VostokGaz (на 0,50 грн), Green Wave (на 0,20 грн).

Динамика розничных цен на LPG (13-20 ноября 2024 г.), грн/л

Операторы топливных сетей отмечают, что нынешний рост цен на автогаз запоздал – это реакция на взлет цен на аукционах украинских производителей в конце октября.

Они отмечают, что это нужно было сделать раньше – несмотря на то, что цены сейчас снизились по сравнению с началом месяца, с учетом более низких температур получается увеличение цены на литр горючего на примерно 0,75 грн.

Добавим, что рынок горючего вошел в сезон затишья, когда спрос на топливо минимальный, за исключением небольшого роста спроса на дизтопливо перед новогодними праздниками. Детальнее о том, какими будут цены на горючее на АЗС, читайте в материале Delo.ua.