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Энергетика
Дата публикации

Суд подтвердил банкротство компании "Вог трейдинг" из орбиты WOG

Суд подтвердил банкротство компании "Вог трейдинг" из орбиты WOG

Верховный суд подтвердил банкротство компании "Вог Трейдин" аффилированной с группой континуум, которой принадлежит сеть АЗС WOG. Об этом говорится в постановлении суда.

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Кассационная жалоба была подана компанией "Концерн Стирол", которая просила отменить решения Хозяйственного суда Волынской области от 23 ноября 2021 года, а также Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 25 января, которыми было подтверждено банкротство компании "Вог Трейдинг". Также истец обратился к суду с просьбой принять новое решение о закрытии процедуры банкротства компании.

В свою очередь ликвидаторы компании предоставили суду возражения против требований истца.

Суд решил оставить без удовлетворения кассационную жалобу компании "Концерн Стирол" и оставить без изменений решения судов предыдущих инстанций о банкротстве "Вог Трейдиг".

Отметим, что дело о банкротстве "Вог Трейдинг" было начало еще в октябре 2020 года, а ликвидационная процедура была начала 23 ноября 2021 года.

Судами предыдущих инстанций относительно компании "Вог Трейдинг" были признаны требования  кредиторов в числе которых и другие компании из орбиты собственников сети АЗС WOG. В частности суды признали требования компании "Вог Рител" на сумму 1,6 млрд гривен, "Нафтотрейд Ресурс" на сумму 731 млн гривен, а также "Вог Трейд" на сумму 383 млн гривен.

Кроме того, "Концерн Стирол" также находится в списке кредиторов требования которых к "Вог Трейдинг" были признаны судами предыдущих инстанций. "Концерн Стирол", который аффилирован с бизнесменом Дмитрием Фирташем, находится в четвертой очереди кредиторов с исковыми требованиями на 561 млн гривен. Также в списке кредиторов есть и другие компании из орбиты  Фирташа: "Укргаз-Энерго" с требованиями на 446,5 млн гривен и "Юнайтед кемикал продактс" с требованиями на 70,6 млн гривен.

По данным СМИ, в 2013 году Фирташ получил 6,55% акций компании OWG Oil West Limited, которая была среди основателей проектов группы "Континуум"(владельцы сети АЗС WOG). Акции были получены Фирташем в погашение долгов "Континуума" перед банком "Надра", который был продан владельцами сети АЗС WOG Фирташу в 2010.

Однако в компании Group DF опровергли то, что их собственник прямо или опосредованно владеет акциями WOG.

Автор:
Степан Крьока