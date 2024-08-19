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Света будет еще меньше: в "Укрэнерго" обнародовали графики отключения света на 20 августа
По указанию "Укрэнерго" во вторник, 20 августа, графики отключений света будут действовать с 16:00 до 24:00.
Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".
При этом с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений, а с 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно.
В другие часы ограничения света не предусматриваются.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В то же время потребление объектов критической инфраструктуры также ограничиваться не будет.
Напомним, графики отключений света вернулись в понедельник, 19 августа. Дефицит мощностей в системе возник из-за роста потребления вследствие жары.
Графики отключений света возвращаются
С 30 июля Украина жила без отключений электроэнергии. Главными факторами, позволившими энергетикам отказаться от отключений, стало окончание аномальной жары и выведение из ремонтов энергоблоков атомных электростанций.
Лишь 8 августа вечером энергетики ввели ограничение потребления электроэнергии для промышленности и бизнеса.
Но в этом году НАЭК "Энергоатом" должен отремонтировать еще два энергоблока АЭС, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Подключить к системе их планируют до ноября 2024 года.
Поэтому с осенним похолоданием графики могут вернуться. Их продолжительность будет зависеть от того, насколько удастся восстановить поврежденные электростанции и увеличить лимиты импорта. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.
Фото: ua.depositphotos.com