Света станет больше: после ремонта введен в работу один из энергоблоков АЭС

Энергоблок одной из украинских АЭС был введен в работу после планового ремонта. Благодаря этому энергетическая система Украины получит дополнительные 1000 МВт мощности.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Благодаря слаженной и профессиональной работе атомщикам удалось на 20 дней раньше провести и завершить ремонт одного из блоков АЭС. Он добавит в энергосистему необходимые 1000 МВт мощности для усиления ее устойчивости. Для потребителей это будет означать: мощность в системе есть, энергоснабжение будет стабильным, следовательно, никаких поводов для волнений и спекуляций по поводу возможных отключений бытовых потребителей нет", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Он добавил, что введение в работу атомного блока ранее запланированного срока особенно важно в условиях уменьшения гидрогенерации из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. Министр надеется, что такими же темпами будет происходить ремонт других энергообъектов, которые сейчас продолжаются по всей стране.

Кроме того, в министерстве сообщили, что после ночного вражеского обстрела повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано.

На юге страны продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС. В Николаевской области из-за подтопления обесточено 5 населенных пунктов полностью и 5 – частично. В Херсоне остаются без энергоснабжения более 14 тысяч потребителей, на деоккупированной части области из-за подтопления обесточены 6 населенных пунктов.

Ремонтные бригады приступили к восстановительным работам на береговой насосной станции Херсонской ТЭЦ, которая была подтоплена.

В то же время оккупанты продолжают терроризировать Херсон, а также другие прифронтовые и приграничные с РФ территории. Из-за обстрелов есть отключения в Херсонской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

В результате технологических нарушений обесточивались потребители в Одесской и Кировоградской областях.

Напомним, российские оккупанты в ночь на среду, 14 июня, атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками типа Shahed. По информации Воздушных сил, всего ночью было уничтожено 12 вражеских воздушных целей: три крылатых ракеты "Калибр" и девять дронов Shahed-136/131.