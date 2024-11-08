Тарифы на транспортировку газа могут увеличиться в несколько раз уже в следующем году

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ( НКРЭКУ ) на заседании 13 ноября планирует рассмотреть проект постановления по установлению новых тарифов на транспортировку природного газа для ООО "Оператор ГТС Украины" на 2025-2029 гг.

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Об этом сообщает ExPro Consulting.

Как хотят увеличить тарифы

Согласно опубликованному проекту постановления, в планах — повышение тарифа на вход/выход в украинскую ГТС для международных точек вдвое:

с €4,1/тыс. куб м до €10,3/тыс. куб м для большинства точек входа в украинскую ГТС;

с €7,6-8,6/тыс. куб м до €14,6-15,8/тыс. куб м для большинства точек выхода из украинской ГТС.

При этом тарифы не включают точки соединения на границе с Россией (Суджа и Сохрановка), поскольку для них отсутствует информация о забронированных объемах.

Также тарифы учитывают сценарий отсутствия транзита российского газа с 2025 года.

Издание пишет, что в случае, если договоренность о транзите российского или азербайджанского газа будет достигнута, тарифы могут быть пересмотрены, а также определены дополнительные тарифы для входа в украинскую ГТС на границе с Россией.

Кроме того, предлагается увеличить тарифы на вход/выход из ГТС для внутренних точек более чем в 4 раза:

с 101,93 грн/тыс. куб м до 464,87 грн/тыс. куб м для внутренних точек входа в ГТС;

с 124,16 грн/тыс. до 505,5 грн/тыс.

Коэффициенты при заказе мощности на определенные периоды как для внутренних, так и для международных точек предлагается оставить без изменений:

для заказа мощности в сутки вперед – 1,1 для внутренних и 1,45 для международных;

в месячный период – 1,04 для внутренних и 1,2 для международных;

в квартальный период – 1,02 для внутренних и 1,1 для международных.

Отмечается, что действующие тарифы на транспортировку газа short-haul будут оставаться без изменений до 31 марта 2025 года.