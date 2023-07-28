Топливо в Украине снова подорожало: какие цены на заправках сегодня

Розничные цены на горючее в течение недели 21-28 июля выросли: бензин A-95 в среднем подорожал на 0,33 грн/л (до 48,59 грн/л), A-95+ – на 0,22 грн/л (до 50,59 грн/л, а дизтопливо – на 0,44 грн/л (до 47,77 грн/л). Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что ценники в сторону увеличения изменили сети эконом- и среднего сегментов – там стоимость бензинов и ДТ выросла в пределах 0,3-1,4 грн/л.

Заправки группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.) повысили цены на топливо на 1 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 48 грн/л, А-95+ – до 48,50 грн/л, А-92 – до 47 грн/л, дизтопливо – до 48 грн/л.

На станциях сети UPG цена на А-95 выросла на 0,5 грн/л (до 49 грн/л), в то время как для ДТ ценник увеличился на 0,9 грн/л (до 46,90 грн/л).

В сети KLO стандартная "пятерка" и ДП прибавили в цене 0,5 грн/л. В свою очередь "Авантаж 7", которая работает в самом низком ценовом диапазоне, подняла цены на 0,4-0,6 грн/л.

Горючее на заправках "AMIC", Neftek, "БРСМ", Ovis, U.GO, "Олас" и других также подорожало в пределах 0,25-1,4 грн/л.

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС в течение 21-28 июля 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Повышение налогов: как изменились цены на топливо в июле

С 1 июля в Украине перестала действовать норма, устанавливавшая льготную ставку налога на добавленную стоимость горючего на уровне 7%. Таким образом, ставка НДС на дизельное топливо, бензины и автогаз выросла до довоенных 20%.

Как заявляла в начале июля министр экономики Юлия Свириденко, в правительстве ожидали, что до конца месяца бензин на украинских заправках подорожает примерно на 7-8 грн, а дизтопливо – на 5 грн за литр. При этом она сказала, что резкого роста цены на горючее не будет.

В целом предполагалось, что после возвращения довоенных налогов рост цен на ДТ составит до 8 грн, а на бензин – до 11 грн за литр.

В преддверии налоговых изменений, 30 июня, А-95 в рознице стоил в среднем 44,85 грн/л, А-95+ – 47,19 грн/л, дизтопливо – 43,40 грн/л.

Каждую неделю сообщалось о росте цен. Если сравнивать с данными по состоянию на 28 июля, то обычная "пятерка" с конца июня подорожала в среднем на 3,74 грн/л, А-95+ – на 3,4 грн/л, ДТ – на 4,37 грн/л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин объяснял, что системные операторы сдерживают цены из-за больших запасов горючего, которые были накоплены до возврата довоенного НДС. Однако эти запасы не бесконечны.

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