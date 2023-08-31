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Третий день подряд: Украина снова брала аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии
Потребление электроэнергии продолжает держаться на максимальных для лета отметках. Поэтому вчера, 30 августа, Украина снова запросила аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши. Об этом сообщает "Укрэнерго".
В компании проинформировали, что спрос на электроэнергию в тот день был всего на 2,7% ниже летнего рекорда. Это очень много для энергосистемы, ведь возможности электростанций по производству энергии ограничены в связи с повреждениями и ремонтами.
Общий объем аварийной помощи, предоставленной Румынией и Польшей 30 августа, составил 2400 МВт·ч.
Отметим, что подобную помощь Украина применяла также 28 и 29 августа. Тогда ее объем составлял 1200 и 2650 МВт·ч соответственно.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Такая помощь – это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей.
Ситуация с энергетикой в Украине
Часть украинских энергоблоков сейчас находятся в ремонтах, в связи с чем производство электроэнергии уменьшено.
13 августа в правительстве сообщали, что уже отремонтировано 62% энергоблоков теплоэлектростанций от запланированного, для теплоэлектроцентралей этот показатель составляет 70%. Также отремонтированы или находятся в ремонте 32 агрегата гидроэлектростанций. В свою очередь "Укрэнерго" починило магистральные сети почти на 80%. Высоковольтные подстанции удалось восстановить до уровня довоенного положения.
Однако из-за жаркой погоды потребление электроэнергии в Украине выросло, что увеличивает нагрузку на энергосистему. В этом году летние рекорды потребления фиксировали уже несколько раз, крайний был 29 августа.
В "Укрэнерго" призвали экономно потреблять электроэнергию:
- охлаждать помещение не ниже 23˚С;
- выключать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;
- переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы;
- выключать свет при выходе из помещения.