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Турецкая компания Dalgakiran инвестировала почти 400 млн грн в новый завод в Киевской области
Известный турецкий производитель энергетического оборудования Dalgakiran инвестировал почти 400 млн грн в новые мощности Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.
"Благодаря международным партнерам в Бучанском районе завершили строительство завода "Далгакиран компрессор Украина", – говорится в его сообщении.
"Отныне есть офис и производственная площадка в Киевской области. Здесь создали 50 новых рабочих мест", — сообщил Кравченко.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В Киевской области собираются увеличить мощности
По словам председателя правления Dalgakıran Kompresör Аднана Далгакирана, планируется масштабирование производства и увеличение мощностей именно в Киевской области.
При открытии нового офиса сообщили, что речь идет о новых инвестициях и строительстве завода. Кроме того, уже изучается возможность производства и поставки новых продуктов, крайне необходимых Украине для восстановления энергетических и промышленных объектов.
"Благодарен Посольству Турции в Украине за поддержку реализации этого проекта. Ведь это новые рабочие места, налоги в бюджет, финансовый ресурс для развития инфраструктуры Киевщины и всей страны", — подытожил глава ОГА.
Что известно о ООО "Далгакиран компрессор Украина"
"Далгакиран компрессор Украина" специализируется на производстве и обслуживании:
- компрессорного оборудования;
- дизельных и газовых генераторов;
- установок для промышленного охлаждения;
- промышленных насосов.
Dalgakiran работает на рынке Украины уже более 19 лет. За это время турецкая компания реализовала уже 5 тысяч проектов и открыла 11 представительств в больших городах.
Базовое оборудование производится в Турции, а украинский офис его реализует и оказывает комплексную поддержку клиентам.