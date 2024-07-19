Турецкая компания Dalgakiran инвестировала почти 400 млн грн в новый завод в Киевской области

Известный турецкий производитель энергетического оборудования Dalgakiran инвестировал почти 400 млн грн в новые мощности Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Благодаря международным партнерам в Бучанском районе завершили строительство завода "Далгакиран компрессор Украина", – говорится в его сообщении.

"Отныне есть офис и производственная площадка в Киевской области. Здесь создали 50 новых рабочих мест", — сообщил Кравченко.

Фото: Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко / facebook Фото: Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко / facebook Фото: Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко / facebook Фото: Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко / facebook Фото: Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко / facebook Фото: Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко / facebook Фото: Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко / facebook

В Киевской области собираются увеличить мощности

По словам председателя правления Dalgakıran Kompresör Аднана Далгакирана, планируется масштабирование производства и увеличение мощностей именно в Киевской области.

При открытии нового офиса сообщили, что речь идет о новых инвестициях и строительстве завода. Кроме того, уже изучается возможность производства и поставки новых продуктов, крайне необходимых Украине для восстановления энергетических и промышленных объектов.

"Благодарен Посольству Турции в Украине за поддержку реализации этого проекта. Ведь это новые рабочие места, налоги в бюджет, финансовый ресурс для развития инфраструктуры Киевщины и всей страны", — подытожил глава ОГА.

Что известно о ООО "Далгакиран компрессор Украина"

"Далгакиран компрессор Украина" специализируется на производстве и обслуживании:

компрессорного оборудования;

дизельных и газовых генераторов;

установок для промышленного охлаждения;

промышленных насосов.

Dalgakiran работает на рынке Украины уже более 19 лет. За это время турецкая компания реализовала уже 5 тысяч проектов и открыла 11 представительств в больших городах.

Базовое оборудование производится в Турции, а украинский офис его реализует и оказывает комплексную поддержку клиентам.