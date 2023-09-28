Угроза обстрелов газовой инфраструктуры существует, но она не так значительна как для объектов электроэнергетики, - эксперты

Эксперты считают, что в этом отопительном сезоне есть угроза того, что российские военные будут обстреливать объекты газовой инфраструктуры, но эта угроза не столь значительна как угроза обстрелов инфраструктуры электроэнергии. Об этом говорится в статье Газ под прицелом. Существуют ли риски массированных обстрелов газовой инфраструктуры Украины зимой, опубликованной на Delo.ua.

В частности, генеральный директор “Оператора Газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон говорит, что россияне преследуют цель создать значительные энергетические проблемы Украины с которой они воюют. Поэтому газовая инфраструктура вполне может стать целью для российских атак этой зимой.

Макогон отмечает, что в отдельных направлениях транспортировки газотранспортная система имеет значительные резервы. Это в основном транзитные направления. При этом объекты ГТС достаточно сложно ремонтировать. Особенно это касается компрессорных станций. Однако у Оператора ГТС пока есть резерв труб и компрессоров, поэтому полностью газовики смогут восстановить инфраструктуру.

В свою очередь директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что россияне вполне могут нанести удары по газовой инфраструктуре, но риски связанные с этим значительно меньше, чем риски из-за повреждения электроэнергетической инфраструктуры.

А директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что основные магистральные трубопроводы зарыты под землей, что усложняет возможность поразить трубопровод. А разрушение одной компрессорной станции не приведет к гарантированному отключению ГТС, потому что станций на пути газопровода достаточно много.

“Смысла попадать ГТС нет. Это может привести к тому, что какой-нибудь район окажется без газа. Военного эффекта нет, психологического тоже. Когда зимой нет света, это гораздо больший психологический эффект. Тем более, что у большинства потребителей на востоке Украины газ не является основным источником энергии. Поэтому для атак выбирается электроэнергетическая инфраструктура, которая труднее восстанавливается”, - отметил Рябцев.

Украина в первое в истории будет проходить зиму без импорта газа

Следующую зиму Украина впервые в истории будет проходить без импорта газа. В планах правительства накопить к началу отопительного сезона 14 млрд куб. м. голубого топлива. По последним данным, уже 15 августа запасы газа в украинских подземных газовых хранилищах превышали 15 млрд куб. м голубого топлива .

По словам главы "Нефтегаза" Алексея Чернышева, возможность пройти зиму без импорта голубого топлива является результатом того, что компания активно увеличивает добычу газа.

"Хочу напомнить, что мы увеличиваем газ собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году Нафтогаз сделал рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", - заявил Чернышев.

Вместе с этим, уровень потребления газа прошлой зимой был очень низким и очевидно останется таким и в следующую зиму, главным образом из-за падения промышленного потребления. К примеру, в 2021 году предшествовавшего полномасштабной войне фактическое потребление газа в Украине по данным оператора ГТС Украины составило 26,8 млрд куб. м, отсюда только на нужды населения поступило 8,6 млрд куб. м, производители тепла потребили 6,3 млрд. куб. м голубого топлива, а промышленность, бюджетные организации и другие небытовые потребители использовали 11,9 млрд. куб. м. К тому же из-за аномально теплой погоды зимой запасы газа на конец отопительного сезона были рекордно высокими.

Напомним, 26 сентября в Лубнах на магистральном газопроводе произошел взрыв в результате разгерметизации газопровода. Причины взрыва официальных источников пока не называли.