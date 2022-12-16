Украина будет развивать атомную энергетику с учетом военных угроз - Минэнерго

Развитие атомной энергетики должно учитывать военные риски и угрозы, поэтому Украина будет разрабатывать решения, позволяющие повысить уровень защиты ядерных объектов.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Безусловно, мы будем развивать атомную энергетику, строить новые блоки. Но сейчас остро стоит вопрос безопасности энергетических объектов. При строительстве атомных электростанций никто раньше не учитывал возможности военного нападения", - цитирует министра пресс-служба Минэнерго.

Галущенко отметил, что война России против Украины, оккупация и обстрелы Запорожской АЭС показали, что будущее развитие атомной энергетики должно учитывать военные угрозы.

"Украина будет разрабатывать решения, позволяющие повысить уровень защиты ядерных объектов от угроз военной агрессии и ракетных обстрелов", - подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что стратегически Украина будет ориентироваться на дальнейшее развитие и увеличение объемов атомной генерации.

Напомним, в результате ракетных ударов 16 декабря повреждены энергообъекты на востоке и юге страны, по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света.