Украина нарастила импорт дизтоплива в октябре на 18,4%

Объемы импорта дизтоплива в Украину в октябре 2024 года выросли на 18,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает "Нафторынок".

Отмечается, что в октябре объемы поставок дизтоплива морскими судами в Украину увеличились на 9,3%, железной дорогой — на 27,1%. В то же время объемы импорта топливовозами увеличились на 1%, однако доля поставок автотранспортом сократилась на 2,0 п.п., до 11,7%. На железнодорожный транспорт приходилось 35,3% всего импорта, что на 2,4 п.п. больше, чем в сентябре.

Также сообщается, что среднесуточный показатель импорта ДП в октябре вырос на 14,6% по отношению к предыдущему месяцу.

Напомним, в сентябре 2024 года импорт дизельного топлива в Украину сократился на 25,8% по сравнению с августом, достигнув самого низкого уровня с марта этого года.

Что с ценами на дизтопливо

Издание пишет, что 1 ноября цены на дизтопливо в мелкой группе пошли вверх. Средняя стоимость горючего при поставке автотранспортом составила 43,09 грн/л, что на 0,42 грн/л (+1%) выше, чем в конце предыдущего месяца.

Со среды, 30 октября, дизель подорожал на 0,56 грн/л (+1,3%), но с пятницы 25 октября рост составил всего 0,19 грн/л (+0,4%), что учитывает нисходящую динамику в начале прошлой недели до наименьшего значения с 24 июля 2023 г. (42,53 грн/л в среду).

Добавим, что спотовая цена дизтоплива в Европе за неделю снизилась на $4-7/тонна до $668-676/тонна в портах Северо-Западной Европы и до $672-682/тонна в портах Средиземного моря. Однако в конце недели 31 октября по сравнению с 30 октября дизельные котировки выросли в пределах $10-11/тонна.

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