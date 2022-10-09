Украина отремонтировала высоковольтную ЛЭП на ЗАЭС, перебитую в Днепропетровской области обстрелом

Украинские специалисты отремонтировали и ввели в работу высоковольтную линию связи 750 кВ ЗАЭС – подстанция "Днепровская". Об этом сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

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"Эта линия была повреждена вчера, 8 октября, в 0:59 в результате рашистских обстрелов на подконтрольной Украине территории в Днепропетровской области. После этого произошло полное обесточивание Запорожской АЭС с запуском всех резервных дизель-генераторов", - напомнили в НАЭК.

В компании отмечают, что сейчас, после двухдневной работы аварийных насосов охлаждения активных зон реакторов АЭС с питанием от дизель-генераторов, оперативный персонал восстанавливает нормальную схему питания собственных потребностей станции от энергосистемы Украины.

В "Энергоатоме" также подчеркивают, что радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и близлежащей территории не изменялся и находится в пределах нормы.

"В этот раз благодаря мужеству и профессионализму атомщиков ЗАЭС негативного развития событий в очередной раз удалось избежать. Однако российские военные продолжают провокации и обстрелы крупнейшей в Европе атомной станции, снова и снова приближая мир к ядерной и радиационной катастрофе", - добавляют в госкомпании.

Отметим также, что перед этим, 7 октября, правительство России, оккупировавшей ЗАЭС, издало распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" с расположением в Москве. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "принятии в федеральную собственность объектов использования атомной энергии на ЗАЭС".

Украинский президент Владимир Зеленский назвал такой шаг международным рейдерством, а Европейский союз самым решительным образом осудил действия РФ, подчеркивая, что решения, оформившие захват электростанции, являются юридически ничтожными.