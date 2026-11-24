Украина впервые за несколько лет входит в отопительный сезон без импорта газа. Добыча за десять месяцев выросла почти на 16%, а в хранилищах почти 15,8 млрд. кубометров. Но продать собственный газ внутри страны все сложнее, потому что промышленность под обстрелами сократила потребление, а цена в Украине упала до половины европейской. В начале октября правительство после четырех с половиной лет запрета частично открыло экспорт. Dilo разбиралось, откуда взялся избыток газа, сколько его Украина может продать за границу, кто на этом заработает и где предел, по которому экспорт начнет вредить внутреннему рынку.

Почему в Украине возник избыток газа: добыча растет, а потребление падает

В этом году главным трендом в коммерческом сегменте украинского газового рынка стала его растущая изоляция от европейского, говорит аналитик ExPro Consulting Михаил Свищо. Цены между украинским и европейским рынком очень разные, и этот разрыв в определенные моменты доходит до значительных уровней. Так что коммерческого импорта газа в Украину, по сути, нет. За этим стоят два идущих в противоположные стороны процесса: добыча растет, а потребление падает.

Украина почти отказалась от импорта газа: как изменился баланс добычи и потребления

В 2025 году Украина добыла 16,97 млрд. куб. м газа – на 10,6% меньше, чем годом ранее, сообщал министр энергетики Денис Шмигаль: российские удары выводили из строя до половины добывающих мощностей. Потребившая страна тогда 21 млрд куб. м, а разницу закрыла импортом - 6,47 млрд куб. м, максимум через пять лет, подсчитала ExPro. Более 5,5 млрд куб. м из этого объема завез "Нафтогаз" в значительной степени за кредиты и гранты партнеров.

За 10 месяцев 2026 г. Украина добыла 16,96 млрд куб. м газа. То есть почти столько же, сколько за весь 2025-й и на 15,8% больше, чем за тот же период в прошлом году, свидетельствуют данные ExPro Consulting. Больше всего прирос государственный "Укргаздобыча": 12,5 млрд куб. м против 10,6 млрд. Частные компании добыли 3,4 млрд куб. м, "Укрнефть" - 1,1 млрд.

Инфографика: Dilo

Импорт в 2026 году сконцентрировался в начале года: в январе-апреле Украина еще завезла 2,2 млрд куб. м, чтобы пройти зиму после атак. Но весной ситуация развернулась.

"Фактически с апреля импорт остановился, и Украина готовилась к отопительному сезону собственными силами именно благодаря украинской газодобыче. Достичь целевого показателя в 14,6 млрд кубометров нам удалось уже в конце августа, фактически на месяц раньше плана. По состоянию на 12 октября в подземных хранилищах было почти 12,8 млрд куб. уровня", — говорит исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко .

За апрель-сентябрь физические поступления газа через границу составили 0,23 млрд куб. м против 3,57 млрд годом ранее, считают в Pro-Consulting. Перед зимой в хранилищах было 15,97 млрд. куб. м – против 13,26 млрд в прошлом году, по данным ExPro.

Четыре причины профицита газа в Украине

Падение промышленного спроса только одна из четырех причин. Вторая причина восстановления добычи. Третьи запасы, которые существенно выросли. В начале сезона закачки в марте 2026 года в хранилищах оставалось 9,49 млрд куб. м против 5,41 млрд годом ранее, поэтому этим летом пришлось закачать меньше – 6,53 млрд куб. м против 7,89 млрд (ExPro). Четвертая цена: после обострения ситуации вокруг Ирана европейский газ подорожал, и покупать его, чтобы продать в Украине дешевле, стало убыточно.

Как российские атаки на промышленность повлияли на потребление газа

Предложение выросло именно тогда, когда спрос начал обваливаться. Россия усилила атаки на промышленные предприятия, металлургию и порты, в том числе на объекты "Метинвеста" и ArcelorMittal .

"Металлургия — один из крупных потребителей газа на свободном рынке. Еще в начале года, в результате атак по промышленным объектам, в Украине начали формироваться признаки профицита газа. Ситуация существенно ухудшилась внутри лета, и уже в августе-сентябре профицит достиг почти 30%. Возникла ситуация, когда предприятия добывали больше. реализацией ресурса", - объясняет Петренко.

По данным НКРЭКУ, которые анализирует DiXi Group, в 2025 году Украина потребила 21 млрд куб. м газа — на 31% меньше, чем в довоенном 2021 году. Но потери распределились неравномерно: промышленность потребляет вдвое меньше, чем до войны, а население стало самым большим потребителем газа в стране.

Инфографика: Dilo

В первом квартале 2026 года промышленный спрос еще возрастал – на 17%, до 1,7 млрд куб. м. Обвал произошел летом: в августе Украина потребила 597 млн. куб. м, что почти на четверть меньше, чем годом ранее, и меньше с августа 2022-го. Оценки масштаба потерь отличаются: в ДТЭК говорят о минус 10% промышленного потребления за год, в Pro-Consulting — о почти минус 20% летом, Петренко же говорит почти треть в августе-сентябре.

"В отдельные месяцы коммерческое потребление могло сокращаться на 20–30%, в отдельные оно было плюс-минус на уровне прошлого года. В конце лета сокращение было уже значительным. Наиболее заметно упала металлургия: отдельные крупные заводы закрываются, поэтому там сокращение к прошлому могло достигать 50%", — отмечает Свищ.

Часть потерь компенсирует распределенная газовая генерация. Весной правительство отменило для нее льготную цену газа, и теперь такие установки покупают ресурс на рынке. По данным ДТЭК, к середине года было введено около 1,8 ГВт таких мощностей, еще 0,5 ГВт запускались. Потенциально это более 300 млн. куб. м спроса на месяц, но, по словам Свищо, станции работают только тогда, когда это выгодно — иногда два, иногда десять часов в сутки.

Почему летом газа хватает, а зимой возникает потребность в дополнительных объемах.

Украинский газовый баланс живет по сезонам. Зимой страна потребляет около 100 млн. куб. м газа в сутки – именно столько в среднем получалось в первом квартале 2026 года. Добывает же около 55 млн. куб. м в день. Разницу покрывают отбором из хранилищ и импортом. В январе-феврале, по данным Оператора ГТС, из хранилищ отбирали около 40 млн куб. м в день.

Добыча остается на тех же 50-55 млн куб. м в сутки, а потребление падает до 20–35 млн. Излишек уходит в хранилища. За сезон закачки 2026 года этот избыток в среднем составил около 28 млн куб. м в день.

Инфографика: Dilo

Именно поэтому экспорт разрешили только с марта по ноябрь. Зимой лишнего газа нет. Летом он есть, но большую часть излишка составляет газ государственного "Укргаздобычи", который закачивают в хранилища для населения и теплокоммунэнерго на зиму. Экспортировать можно только то, что остается у частных компаний после продажи на внутреннем рынке.

Почему украинский газ дешевле европейского и как это влияет на экспорт

В итоге на коммерческом сегменте образовался избыток газа. Частная добыча превышает 370 млн. куб. м в месяц, а спрос коммерческого сегмента и генерации — менее 350 млн. Вместе с газом, который продает "Нафтогаз", это дает профицит около 120 млн куб. м ежемесячно, считают в ДТЭК.

Европа между тем двигалась в противоположную сторону. После обострения ситуации вокруг Ирана и рисков для поставок через Ормузский пролив цены на TTF резко выросли, в то время как украинский рынок отреагировал значительно слабее из-за высоких запасов газа и структурного профицита, пояснили в ДТЭК. Если в первом квартале украинский индекс UAVTP еще превышал TTF, то в середине сентября газ в Украине торговался в 2,5 раза дешевле, чем в Европе.

Экспорт газа из Украины в Европу: кому разрешили продавать ресурс

В начале сентября Кабмин отложил вопрос до весны 2027 года, но через несколько недель вернулся к нему из-за роста ценового разрыва и потребности в валютной выручке. Рынок на такой результат не слишком рассчитывал: вопрос экспорта, по словам Свищо, "много раз подносили", но до решения так и не доходило. 7 октября правительство впервые с начала полномасштабного вторжения разрешило продавать за границу газ собственной добычи.

Какие украинские компании могут экспортировать газ и на каких условиях

Экспортировать могут только частные добытчики - не трейдеры и не государственные "Укргаздобыча", "Укрнафта" и "Черноморнефтегаз", на которые возложены специальные обязанности. Квоту считают отдельно для каждой компании, покупать газ могут только нерезиденты, а неиспользованный предел на следующий месяц не переносится.

"Механизм достаточно зарегулирован, он предусматривает, что частные компании могут экспортировать излишки газа, которые превышают текущие потребности украинской промышленности. Речь идет об объеме до 15% ресурса, который они добыли в предыдущем месяце. Этот лимит меньше суточного потребления в Украине в осенне-зимний период. Ресурс можно реализовывать в период с 03.03.2011г. торги, информация об условиях и результатах аукционов открыта. Также предусмотрено большое количество предохранителей, ведь мы живем в условиях войны: государство полностью контролирует процесс экспорта и сможет его приостановить, если будет видеть риск для энергетической безопасности", — объясняет Петренко.

В постановлении Минфин и Минэнерго отдельно отметили риски прохождения зимы 2026/27 годов и потребности в достаточных объемах газа для внутреннего рынка в пиковые периоды. Первые торги Украинская энергетическая биржа уже провела 15 октября.

Сколько газа Украина уже продала за границу и кто стал основными экспортерами

По итогам октября 29 частных компаний продали на экспорт 54,5 млн. куб. м газа на €45,59 млн без НДС, подсчитала ExPro. Средневзвешенная цена составляла €78,63 за МВтч, тогда как внутренние котировки на ноябрьский ресурс — около €37,47. То есть за границей газ продали в 2,1 раза дороже.

Инфографика: Dilo

Около 53% продаж обеспечили две группы. Крупнейшим продавцом стала "ЭСКО-Север", связываемая с семьей бывшего министра экологии Николая Злочевского: 16,1 млн куб. м. Группа ДТЭК продала 12,75 млн куб. м на первом же аукционе. Выставляла газ со стартовой ценой €87 за МВтч, а продала за €69 — это самая низкая цена среди октябрьских сделок. Среди покупателей – молдавская государственная компания Energocom, купившая 2 млн куб. м.

"Безусловно, добывающие компании удовлетворены таким решением. Конечно, они хотели бы продавать больше, но, думаю, всех устраивает и то, что хотя бы 15% разрешили, потому что до того экспорт газа был полностью запрещен. Получить хоть какие-то дополнительные доходы, продавая газ в Европе дороже, — это для них безусловно позитивное".

Сами аукционы, по его оценке, проходят прозрачно и среди покупателей есть международные трейдеры.

Почему открытие экспорта пока не привело к росту цен на газ в Украине

Внутренние цены после открытия экспорта несколько выросли, но, по словам Свищо, прежде всего из-за похолодания. Он, как и Петренко, обращает внимание, что квота меньше зимнего потребления: даже если все частники будут экспортировать свои 15%, за два месяца это около 100 млн куб. м — меньше Украины потребляет за один холодный зимний день. В ДТЭК приходят к тому же выводу с другой стороны. Действующая квота позволяет вывозить лишь до 55 млн кубометров в месяц, то есть устраняет менее половины избыточного предложения, не считая запасов частных игроков в ПХГ в 1,7 млрд кубометров. Именно поэтому даже после частичного открытия экспорта дисконт украинских цен в TTF держится на уровне 60%.

В то же время, октябрь показал: квоту выбрали почти полностью. Спрос из-за границы есть, и именно ограничение сдерживает продажи. Это главный аргумент добытчиков в пользу расширения экспорта.

Сколько Украина может заработать на экспорте газа: три сценария для рынка

Dilo посчитало три сценария увеличения квоты. За базу взята частная добыча около 350 млн. куб. м в месяц, девятимесячный экспортный сезон и октябрьскую цену €78,63 за МВт·ч. При квоте 15% Украина экспортировала бы около 0,47 млрд куб. м за сезон, за 30% - около 0,95 млрд, за 50% - около 1,6 млрд. Выручка составляла бы соответственно €0,4 млрд, €0,8 млрд и €1,3 млрд. Если цена TTF снизится, она упадет пропорционально.

Инфографика: Dilo

Технических ограничений для такого экспорта нет. Даже квота 50% — это менее 6 млн куб. м газа в сутки. В то же время, только гарантированные мощности из Польши в Украину в прошлом году временно увеличили до 12,4 млн куб. м в сутки, а из Словакии — до 42 млн. Газопроводы, по которым Украина импортировала газ, работают в обе стороны, а часть проданного газа может вообще оставаться в украинских хранилищах в режиме таможенного склада. Первый месяц экспорта подтвердил это.

Спрос тоже будет. После остановки транзита 1 января 2025 Словакия, Венгрия и Австрия заменяют около 13 млрд куб. м газа в год, которые раньше шли через Украину. С 2027 года ЕС должен полностью запретить импорт российского СПГ, а в четвертом квартале – и трубопроводного газа. На фоне регионального дефицита в миллиарды кубометров даже 1,6 млрд. украинского газа рынок поглотит без проблем.

Таким образом, пределом экспорта является не пропускная способность газопроводов и не в спрос, а газовый баланс внутри Украины. При нынешнем профиците около 120 млн. куб. м в месяц квота 30% почти полностью выравнивает коммерческий сегмент. Квота 50% превышала бы расчетный профицит коммерческого сегмента примерно на 55 млн. куб. м в месяц. При таком сценарии экспорт стал бы конкурировать с внутренним спросом, создавая предпосылки для роста цен и импорта газа. Впрочем, не исключено, что вопрос расширения квоты возникнет весной.

"Если мы выйдем из зимы с достаточно высокими запасами в хранилищах, добыча будет стабильной, а потребление снижено, правительство, возможно, будет рассматривать повышение процента разрешенного экспорта. Думаю, частные добывающие компании будут пытаться лоббировать такое решение, чтобы больше зарабатывать, если этот газ не продается в Украине".

В то же время, он напоминает, что с декабря по февраль аукционы не проводятся, и если зимой будут критические повреждения добычи или нехватка газа, правительство может пересмотреть механизм. Резкого роста внутреннего спроса, который бы съел избыток, никто не ожидает.

"Восстановление или перезапуск крупных промышленных предприятий – это длительный и сложный процесс. Поэтому даже с учетом ремонтов в ближайшее время не стоит ожидать стремительного роста потребления ресурса. Газ на внутреннем рынке торгуется в два раза дешевле, чем в ЕС, и рисков значительного удорожания мы не видим", – говорит Петренко.

В ДТЭК прогнозируют постепенную стабилизацию потребления, но расти оно может разве что за счет газового поколения, а не промышленности.

Кто заработает на экспорте украинского газа и куда пойдут полученные средства

Для добытчиков экспорт, в первую очередь, даст дополнительные средства для выживания бизнеса.

"Эти средства, в первую очередь, будут направлены на восстановление поврежденных объектов, ведь россия регулярно и прицельно атакует ракетами и реактивными дронами производственные мощности. Кроме того, их будут вкладывать в физическую защиту объектов — это также требует больших инвестиций и является насущной потребностью для компаний. скважин, что в результате будет способствовать увеличению добычи", - говорит Петренко.

В результате экспорта государство получает валютную выручку и большую ренту, ведь при экспорте она считается европейскими ценами.

"Длительный избыток нереализованного ресурса может заставлять компании ограничивать добычу, откладывать запуск новых скважин и сокращать инвестиционные программы. Возможность продавать часть газа за границу позволит поддерживать загрузку добывающих мощностей и формировать финансовые резервы", - добавляет старший аналитик Pro-Consulting Ярослав Куликовский .

Трейдеры, работающие только в Украине, не могут покупать газ на УЭБ для дальнейшей перепродажи за границу.

"Продавцами газа для экспорта являются добывающие предприятия, покупателями — только компании-нерезиденты. Это логично, ведь речь идет именно об экспорте и торговле с европейским рынком. Торги проходят открыто на УЭБ, поэтому любая компания, работающая в ЕС, может прийти и побороться за ресурс, являющийся обычной коммерческой конкуренцией. присоединяться к торгам. Но если компания работает исключительно на внутреннем рынке и не развивает бизнес в ЕС, то как она может участвовать в торгах и затем продавать газ в Европу? - говорит Петренко.

Риски никуда не исчезли. Россия не останавливается и продолжает регулярно избивать и по добывающим, и по газовым объектам. Только на прошлой неделе атаки на инфраструктуру Группы Нафтогаз происходили практически каждый день, а с начала этого года зафиксировано более 400 ударов. Поэтому Нафтогаз активно работает не только над восстановлением мощностей, но и над диверсификацией импорта, чтобы обеспечить необходимые объемы поставок в период пикового потребления зимой, рассказывает Петренко.

Сможет ли Украина увеличить экспорт газа в Европу в 2027 году

Крупнейший частный добытчик уже смотрит дальше пределов страны. В ДТЭК оценивают возможность экспорта газа и в следующем году.

"Поэтому 2027 год мы рассматриваем как возможность для Украины усилить свою роль в региональном газовом балансе, использовать имеющийся профицит для наращивания экспорта, привлечения валютной выручки и стимулирования инвестиций во внутреннюю добычу. Для государства это будет означать дополнительные поступления в бюджет через рентные платежи и налоги", - говорят в ДТЭ.

Следовательно, падение спроса на газ внутри страны стало для газового сектора возможностью заработать на экспорте. А первый месяц показал, что механизм работает и покупатели охотно уносят весь разрешенный объем.

Но масштаб этой возможности следует оценивать трезво. Реальный экспортный потенциал - от полумиллиарда до миллиарда кубометров за сезон и от €0,4 млрд до €0,8 млрд выручки в год. Это не транзитные миллиарды прошлого, а деньги, которые позволят частным добытчикам восстанавливать и бурить буровые скважины вместо сокращать добычу. Умный потолок квоты – около 30%, то есть столько, сколько составляет реальный избыток. Более высокая квота уже будет конкурировать за газ с украинской промышленностью.

Так что вопрос на 2027 год не в том, экспортировать ли, а в том, сколько. Ответ зависит от того, что произойдет быстрее: возобновится промышленный спрос или добытчики вложат экспортную выручку в новое бурение. Если второе опередит первое, Украина впервые за десятилетие будет иметь не дефицит газа, а товар на продажу.