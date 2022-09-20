Украина продаст Польше 100 000 тонн угля, несмотря на запрет на его экспорт

Кабинет министров Украины разрешил экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе рабочей поездки в Варшаву провел встречи с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой.

Особое внимание на встречах стороны уделили вопросам противодействия российскому энергетическому шантажу европейских стран в преддверии зимы и на фоне продолжения Россией войны в Украине.

Также на встрече речь шла об усилении сотрудничества в области электроэнергетики, в частности, развитии пропускной способности для экспорта украинской электроэнергии в страны ЕС и скорейшем развитии энергетической инфраструктуры между двумя странами.

Герман Галущенко проинформировал коллегу о решении украинских властей открыть квоту на экспорт угля в Польшу в объеме 100 тыс. тонн.

Польская сторона поблагодарила за это важное политическое решение, отметив, что в условиях российского энергетического шантажа угольная отрасль приобрела дополнительный вес.

Отметим, с середины июня в Украине действует фактический запрет на экспорт угля. Сначала были установлены нулевые квоты на экспорт всех видов энергетического угля, а в начале сентября – даже на экспорт коксующегося угля, используемого в металлургии.

Однако 10 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина готова рассмотреть экспорт угля в Польшу, несмотря на запрет на его вывоз.