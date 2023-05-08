Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу: перерыв длился неделю

Украина с 8 мая после недельного перерыва возобновила экспорт электроэнергии в Польшу. Об этом сообщает ExPro со ссылкой на данные платформы ENTSO-E Transparency Platform.

С 1 мая экспорта электроэнергии в Польшу не было, что компания "Укрэнерго" объясняла отсутствием потребности в соседней стране.

Сейчас предложенная пропускная способность на часы "вечернего пика" сокращена до 0 МВт, на другие часы – 75 МВт. Пересечение выкупает только одна компания - "ДТЭК Западэнерго".

Планируемый объем экспорта в Польшу на 8 мая составляет 1225 МВт-час. Этот показатель находится почти на одном уровне с объемами поставки в Молдову на эти сутки (1201 МВт-час).