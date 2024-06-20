Украина впервые закупила автогаз у Ливии

На украинском рынке впервые появился сжиженный газ из Ливии. Импортером ливийского продукта стала одесская компания "Данкор Трейд".

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Об этом сообщает отраслевое издание Enkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95".

Отмечается, что согласно данным Консалтинговой группы "А-95", 15 июня в Украине было растаможено 2,55 тыс. тонн газа ливийского происхождения.

Сервисы по отслеживанию движения судов свидетельствуют, что 12 июня партия газа из ливийского порта «Меллитах» была доставлена судном Orinda на один из дунайских терминалов.

Производителем пропана и бутана указана компания Mellitah Oil & Gas BV

Украина импортирует автогаз из Африки

Как пишет издание Enkorr, в структуре происхождения украинского импорта сжиженный газ из стран северной Африки занимает достаточно большую долю.

Так, в мае объемы поставок египетского и алжирского LPG в Украину составили 22,5 тыс. тонн или 27% от общего импорта.

Кроме того, в апреле на украинский рынок также поставлялся сжиженный газ из Туниса.

Главными поставщиками североафриканского газа в Украину являются румынские компании.

Оптовые цены на автогаз продолжают снижаться

В июне по сравнению с аналогичным периодом мая импорт пропан-бутана в Украину снизился на 16% до 2,3 тыс. тонн в сутки.

При этом с начала мая оптовые цены LPG показывают стабильное снижение: за 6-12 июня средняя цена автомобильных партий автогаза на границе Украины уменьшилась на $20/тонна до $610/тонна (от 35 000 грн/т с налогами) по сравнению с ценой 30 мая – 5 июня. Стоимость LPG на пограничных пунктах пропуска с Польшей составила $607/тонна, Румынией и Молдовой - $618/тонна, Словакией - $623/тонна.

Розничные цены на сжиженный газ за последнюю неделю не претерпели существенных изменений и продолжили держаться на уровне 26,40 грн/л. Соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 на АЗС держится на уровне 46,9%.

Поэтому эксперты не ожидают существенного изменения цены на этой неделе на АЗС.

"В опте рынок еще не оттолкнулся от дна, потому что нет спроса. Из-за мобилизации упали продажи, и этот фактор нивелировал сезонный рост потребления. На розничном рынке мы ожидаем стабильных цен", - отмечает основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан.