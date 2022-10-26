Украине нужна победа над Россией, в том числе и в энергетической сфере - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев к сознательному потреблению электроэнергии и подчеркнул, что Украине нужна победа над Россией и в энергетической сфере.

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"Во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения энергоснабжения, приходится ограничивать потребление энергии. Но мы все должны помнить одно: нам нужна победа над Россией и в энергетической сфере. Что бы ни делал враг, наша задача – ломать его планы и защищать Украину", - отметил Зеленский в видеообращении.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо сознательное потребление электроэнергии.

"Выберите, пожалуйста, каждый свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит", - сказал президент.

По его словам, оккупанты создали нашим энергетикам такие сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел и не встречал.

"Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты. И они с честью их преодолевают. Я благодарю всех работников энергоотрасли, наших спасателей, ремонтных бригад, представителей местного самоуправления, частных компаний, которые работают достаточно эффективно, чтобы несмотря на все угрозы сохранять стабильность нашей энергосистемы", - добавил он.

Напомним, в Украине сложилась такая ситуация, что одним пользователям не отключают электроэнергию вообще, а другим регулярно. НЭК "Укрэнерго" решила разобраться с этим вопросом и ввести удобные графики веерных отключений.

Ранее НЭК "Укрэнерго" сообщило, что 22 октября россияне совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты Украины. Масштаб повреждений может превышать последствия атаки 10-12 октября. Именно 10 октября оккупанты нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины.

Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит бережливо потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.