"Укрэнерго" изменило графики отключений света на 21 ноября

В четверг, 21 ноября, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии – они будут активными с 07:00 до 23:00

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Об этом сообщила прессслужба "УкрЭнерго".

"Примененные во время воздушной тревоги аварийные отключения – отменены ", – подчеркнули в компании.

Графики отключения света на 21 ноября

Отмечается, что 21 ноября в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях. Киев меры ограничения потребления будут действовать в следующем объеме:

08:00 – 19:00 – две очереди отключений

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Графики от ДТЭК

Кроме того, ДТЭК обнародовала обновленные графики.

Так, по указанию "Укрэнерго" к 11:00 добавилась еще одна очередь отключений.