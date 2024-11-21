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"Укрэнерго" изменило графики отключений света на 21 ноября
В четверг, 21 ноября, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии – они будут активными с 07:00 до 23:00
Об этом сообщила прессслужба "УкрЭнерго".
"Примененные во время воздушной тревоги аварийные отключения – отменены ", – подчеркнули в компании.
Графики отключения света на 21 ноября
Отмечается, что 21 ноября в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях. Киев меры ограничения потребления будут действовать в следующем объеме:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- 08:00 – 19:00 – две очереди отключений
- 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Графики от ДТЭК
Кроме того, ДТЭК обнародовала обновленные графики.
Так, по указанию "Укрэнерго" к 11:00 добавилась еще одна очередь отключений.