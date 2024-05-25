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"Укрэнерго" изменило графики отключения света на 25 мая
В субботу, 25 мая, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии с 20.00 до 24.00.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
Отмечается, что энергетики ухудшили прогнозы потребления электроэнергии, поэтому графики отключений сегодня будут действовать дольше.
25 мая во всех регионах Украины продлен срок ограничения потребления для промышленных и бытовых потребителей.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Применение графиков почасовых отключений света возможно с 20:00 до 24:00.
В течение дня отключения не предусматриваются.
Как уточняют в "Укрэнерго", энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будут ущемлять.
Гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что покрытие потребностей в столице держится на уровне 80%, что на 7% меньше прогноза.
"На этот раз "Укрэнерго" для Киева дает корректировку в худшую сторону. Ограничения с 20 до 24, покрытие потребностей до 80% (на 7% меньше прогноза"), - отметил он.
Напомним, Кабинет Министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечить равномерные отключения электроэнергии для потребителей.
"Ситуация сейчас очень сложная, и все понимают, что ограничения электроснабжения будут и дальше. Но наша цель - сделать их минимальными при существующих обстоятельствах, при этом обеспечить максимально возможный справедливый подход. Ведь мы все это уже проходили и знаем, насколько дискомфортно - оставаться без света", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.