"Укрэнерго" изменило графики отключения света на 25 мая

В субботу, 25 мая, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии с 20.00 до 24.00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что энергетики ухудшили прогнозы потребления электроэнергии, поэтому графики отключений сегодня будут действовать дольше.

25 мая во всех регионах Украины продлен срок ограничения потребления для промышленных и бытовых потребителей.

Применение графиков почасовых отключений света возможно с 20:00 до 24:00.

В течение дня отключения не предусматриваются.

Как уточняют в "Укрэнерго", энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будут ущемлять.

Гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что покрытие потребностей в столице держится на уровне 80%, что на 7% меньше прогноза.

"На этот раз "Укрэнерго" для Киева дает корректировку в худшую сторону. Ограничения с 20 до 24, покрытие потребностей до 80% (на 7% меньше прогноза"), - отметил он.

Напомним, Кабинет Министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечить равномерные отключения электроэнергии для потребителей.

"Ситуация сейчас очень сложная, и все понимают, что ограничения электроснабжения будут и дальше. Но наша цель - сделать их минимальными при существующих обстоятельствах, при этом обеспечить максимально возможный справедливый подход. Ведь мы все это уже проходили и знаем, насколько дискомфортно - оставаться без света", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.