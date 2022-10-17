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Энергетика
Дата публикации

"Укрэнерго" не исключает возможность аварийных отключений света после утренних обстрелов

"Укрэнерго" не исключает возможность аварийных отключений света после утренних обстрелов

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" не исключает возможность введения графиков аварийных отключений из-за утренних обстрелов россиян по объектам энергетической инфраструктуры.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В результате террористической атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины. Ситуация в энергосистеме контролируется. Однако, Диспетчерский центр "Укрэнерго" не исключает возможности введения графиков аварийных отключений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над устранением последствий обстрелов.

Также в компании призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы суток.

Напомним, утром 17 октября Киев атаковали вражеские дроны-камикадзе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Также оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Сумской и Днепропетровской областях.