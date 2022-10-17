- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
"Укрэнерго" не исключает возможность аварийных отключений света после утренних обстрелов
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" не исключает возможность введения графиков аварийных отключений из-за утренних обстрелов россиян по объектам энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"В результате террористической атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины. Ситуация в энергосистеме контролируется. Однако, Диспетчерский центр "Укрэнерго" не исключает возможности введения графиков аварийных отключений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над устранением последствий обстрелов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в компании призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы суток.
Напомним, утром 17 октября Киев атаковали вражеские дроны-камикадзе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Также оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Сумской и Днепропетровской областях.