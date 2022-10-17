"Укрэнерго" не исключает возможность аварийных отключений света после утренних обстрелов

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" не исключает возможность введения графиков аварийных отключений из-за утренних обстрелов россиян по объектам энергетической инфраструктуры.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В результате террористической атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины. Ситуация в энергосистеме контролируется. Однако, Диспетчерский центр "Укрэнерго" не исключает возможности введения графиков аварийных отключений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над устранением последствий обстрелов.

Также в компании призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы суток.

Напомним, утром 17 октября Киев атаковали вражеские дроны-камикадзе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Также оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Сумской и Днепропетровской областях.