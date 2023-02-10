"Укрэнерго" о последствиях очередной атаки РФ по энергоинфраструктуре: катастрофы не произошло

Масштаб повреждений в результате очередной атаки РФ по объектам критической инфраструктуры Украины 10 февраля значителен, россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций.

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Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Сегодняшняя атака скорректировала наши планы по восстановлению генерации, но вместе с тем, катастрофы снова не произошло. Россиянам в четырнадцатый раз не удалось достичь своих целей", - отметил он.

По его словам, самая сложная ситуация со светом остается в Харьковской и Хмельницкой областях.

"В Харькове сегодня действительно будет сложная ситуация. Мы планируем в течение выходных возобновить работу некоторых энергообъектов, которые были повреждены сегодня. Критическая инфраструктура Харькова заживлена. Мы работаем над тем, чтобы в Харькове ситуация с отключениями приближалась к той ситуации, которая есть по стране. Но на это нужно определенное время", - сообщил Кудрицкий.

Он отметил, что энергетикам еще нужно время, чтобы оценить масштаб разрушений в Хмельницкой области, работы по восстановлению будут вестись 11-12 февраля.

"По моим прогнозам, по причине того, что мы все-таки восстановим определенные объемы генерации и приближаемся к выходным, где потребление всегда меньше и потепление, у нас будет стабильная, контролируемая ситуация в энергосистеме в субботу и воскресенье. И я даже осторожно спрогнозирую, что в определенное время суток у нас даже не будут доведены лимиты потребления", – добавил Кудрицкий.

Напомним, войска Российской Федерации 10 февраля нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины, целились на объекты критической инфраструктуры. Враг применил 71 ракету (в т.ч. ночные пуски), из которых Воздушные силы ВСУ уничтожили 61.

В частности, взрывы раздавались в Хмельницком и Киеве. В столице ПВО сбила 10 ракет. Но есть повреждения в результате падения обломков ракеты. В Харькове враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. А во Львовской области возле населенного пункта Козлов упала, но не разорвалась вражеская ракета.