"Укрэнерго" оштрафовали более чем на 1 млн грн: что произошло

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала "Укрэнерго" на 1,07 млн грн за нарушение лицензионных условий.

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Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 19 июня, пишет Укринформ.

"Укрэнерго" получило штраф за нарушение лицензионных условий

Среди нарушений лицензионных условий, за которые "Укрэнерго" получило штраф:

несвоевременность расчетов с участниками балансирующего рынка;

несоблюдение расходов, предусмотренных в структуре тарифов на передачу и диспетчеризацию;

несвоевременное предоставление услуг по присоединению.

Присутствовавший на заседании регулятора представитель "Укрэнерго" Максим Юрков заявил, что во время проверки не были в полной мере изучены все расходы компании.

Кроме того, в ряде нарушений, зафиксированных, как отметил Юрков, нет вины "Укрэнерго".

В частности долги на балансирующем рынке связаны с недостаточностью тарифа "Укрэнерго" и долгами контрагентов перед оператором системы передачи.

Но аргументы представителя "Укрэнерго" не убедили регулятора. НКРЭКУ оставила штраф в размере 1,07 млн грн.

После шума "Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на 630 тыс. грн: как оправдываются

НЭК "Укрэнерго", которая постоянно призывает украинцев не пользоваться кондиционерами из-за дефицита генерации в энергосистеме, после шума в сети отменила тендер на закупку кондиционеров для нужд аппарата управления.

В компании объясняют, что опубликованный на Prozorro тендер на смену сплит-систем, которым 16 и 13 лет начали готовить в начале 2024 года, когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 629130 грн.

Объявление этого тендера совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения в результате российских обстрелов.