"Укрэнерго" отменило графики отключения электроэнергии на 9 июня

Сегодня, 9 июня, отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей не прогнозируются.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Согласно обновленной информации сегодня Украина сможет пройти день без графиков отключений.

Причина этого - снижение потребления в выходной день и возвращение в работу энергоблока атомной электростанции.

"При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно", - отметили в компании.

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщало, что сегодня будут применяться графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 20:00 до 22:00.

В Минэнерго добавили, что благодаря слаженной работе энергетиков и снижению нагрузки из-за уменьшения потребления ограничения были отменены во всех регионах.

Добавим, вчера в тестовом режиме был введен новый порядок применения графиков почасовых отключений света. Он должен обеспечить более короткую продолжительность ограничений электроэнергии.

Первый замминистра энергетики Украины Юрий Власенко подчеркнул, что Кабмин, Министерство энергетики и Офис президента осуществляют постоянный контроль за применением графиков почасовых отключений и ограничения мощности.

Киев был без света по семь часов подряд

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, почему продолжительность отключений света отличается по областям Украины.

По его словам, продолжительность отключений напрямую зависит от специфики каждой отдельной области и установленных для нее лимитов энергопотребления. Главная задача при составлении графиков веерных отключений – учесть эти региональные особенности.

В Киеве чаще, чем в других областях Украины, вводят отключение света из-за большого количества критической инфраструктуры. В столице электроэнергии нет иногда семь часов подряд.