"Укрэнерго" отменяет ограничения на электроснабжение до 14:00

Утром, 8 июля, диспетчерский центр "Укрэнерго" зафиксировал потребление электроэнергии ниже прогнозного уровня, в результате чего с 10.30 до 14.00 ограничения электроснабжения будут отменены для всех регионов Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Однако вечером с ростом потребления и температуры воздуха ожидается увеличение объема ограничений. По прогнозу, с 19:00 до 22:00 облэнерго будут применять четыре очереди графиков отключений одновременно. В другие часы суток по всей Украине будут действовать три очереди отключений.

Прогноз по ограничениям может быть изменен в зависимости от ситуации в энергосистеме, поэтому "Укрэнерго" призывает следить за официальными сообщениями.

На дефицит мощности в системе также влияет рост потребления из-за летней жары. "Укрэнерго" просит граждан не включать мощные электроприборы одновременно, когда возвращается свет и ограничить использование кондиционеров.

Сообщается, что в течение суток Украина будет импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 29844 МВт*ч с максимальной мощностью 1538 МВт. Экспорт электроэнергии не производится и не предполагается.

К утру остаются обесточенными 504 населенных пункта. Новые обесточения из-за боевых действий прошли в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Технические причины обесточивания фиксировались в Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Сумской и Черниговской областях.

Отключения вызваны влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также последствия боевых действий в прифронтовых регионах.

Когда улучшится ситуация с ограничениями света

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Кроме того, импорт электроэнергии пока находится не на максимальных отметках, потому что в странах партнеров также снижены возможности делиться из-за жары.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет умереннее потребление. Рассчитываем, что в августе должно быть немного легче" ", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключение света зимой будет продолжаться. 12 часов в сутки.

"Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз — 12 часов без света", – сказал топ-менеджер.

Ранее Коваленко заявлял, что в случае худшего сценария зимой украинцам могут давать свет 5-6 часов в сутки .

Источник фото: ua.depositphotos.com