"Укрэнерго" получило более 4,4 млрд грн за экспорт электроэнергии в ЕС

НЭК "Укрэнерго" с 30 июня на аукционах продало доступ к межгосударственным электросетям более чем на 4,4 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Общая стоимость доступа к межгосударственным электросетям, проданному на аукционах Укрэнерго с 30 июня по 25 сентября, уже составила более 4,4 млрд гривен", - сообщили в компании.

Там отметили, что на протяжении последней недели 19-25 сентября доступный объем сетей до Словакии и Румынии был продан в полном объеме. В аукционах участвовало до 12 компаний.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что в течение последней недели на сопредельных европейских рынках цены на электроэнергию продолжают снижаться.

Так, на рынке "на сутки вперед" в Румынии средняя цена базовой нагрузки с 19 по 24 сентября составляла около €366,4/МВт∙ч, а в Словакии – около €359,5/МВт∙ч, в то время как неделей раньше они составляли €386,8 и €442,6 соответственно.

В то же время на украинском цена базовой нагрузки выросла и составила €90-91/МВт∙год

На фоне этого снижения средневзвешенная цена доступа к межгосударственной сети снизилась до 6,4 тыс. грн/МВт∙ч по сравнению с предыдущей неделей.

Самая высокая предельная цена за передачу 1 МВт составляла 13 тыс. гривен в направлении Украина-Словакия (23 сентября в 20 часов).

Напомним, Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) увеличила до 300 МВт доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины в ЕС. Такие возможности для украинских экспортеров будут действовать в часы наибольшего потребления электроэнергии.

В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до 1,5 млрд. евро на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.