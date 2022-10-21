"Укрэнерго" предупредило об ограничении электроснабжения в Киеве и четырех областях

"Укрэнерго" в пятницу, 21 октября, предупредило об ограничении электроснабжения в Киеве и четырех областях из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение потребления электроэнергии поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.

В "Укрэнерго" также подчеркнули, что экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений.

Напомним, что 20 октября в Украине вводились ограничения поставок электроэнергии .

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что оккупанты нанесли с 10 октября около 300 ударов по энергосистеме Украины, продолжается подготовка к мерам, которые придется принимать в случае "драматических повреждений".

Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2", в том числе и по объектам критической инфраструктуры.