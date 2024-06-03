"Укрэнерго" предупреждает о дефиците электроэнергии и отключении 4 июня

Энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила об ожидаемом значительном ухудшении ситуации в энергосистеме 4 июня из-за дефицита электроэнергии на протяжении всех суток.

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Как сообщает оператор системы передачи, завтра объем потребления прогнозируется выше, чем сегодня. Причиной этого является рост спроса на фоне жаркой погоды, а также снижение объемов импортируемой электроэнергии.

Чтобы не допустить перегрузки энергосистемы, во всех регионах Украины будут действовать лимиты на потребление электрической энергии круглосуточно – с 00:00 до 24:00.

В случае превышения установленных лимитов, "Укрэнерго" прибегнет к применению графиков почасовых отключений как для промышленных, так и бытовых потребителей.

Оператор призывает потребителей максимально экономить электроэнергию во избежание длительных обесточений.

Ситуация в энергосистеме будет ухудшаться

Энергетики предупреждают, что начиная со второй декады июня, ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее по сравнению с последними днями мая.

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, такая ситуация будет вызвана тремя факторами:

вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций,

последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня,

прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.

"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких последних дней, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме", – заявил Кудрицкий.

Источник фото: ua.depositphotos.com