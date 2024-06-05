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"Укрэнерго" применило аварийные отключения электроэнергии в 12 областях Украины
5 июня из-за превышения лимитов потребления с 20:40 диспечеры "Укрэнерго" вынуждены были применить аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Одесской, Запорожской и Кировоградской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании.
Аварийные отключения коснутся как бытовых потребителей, так и объектов критической инфраструктуры из-за перегрузки энергосистемы. Возобновление электроснабжения произойдет после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления.
Отмечается, что графики веерных отключений в Киевской, Одесской, Львовской и других областях могут применяться в ближайшее время с целью сохранения энергетического равновесия. Последующие решения по ограничениям будут зависеть от соблюдения потребителями имеющихся лимитов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Укрэнерго" призывает граждан сохранять спокойствие и максимально экономить электроэнергию во избежание дальнейших отключений. Оператор системы передачи прилагает все усилия для стабилизации ситуации.
Добавим, что сегодня днем глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, почему продолжительность отключений света отличается по областям Украины.
По его словам, продолжительность отключений напрямую зависит от специфики каждой отдельной области и установленных для нее лимитов энергопотребления. Главная задача при составлении графиков веерных отключений – учесть эти региональные особенности.
Источник фото: ua.depositphotos.com