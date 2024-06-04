"Укрэнерго" применило аварийные отключения в семи областях

Несмотря на неоднократные требования "Укрэнерго" к облэнерго соблюдать установленные лимиты, потребление электроэнергии в семи областях продолжало расти и превысило установленные лимиты, из-за чего пришлось применить аварийные отключения.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что лимиты значительно превысили в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях, из-за чего "Укрэнерго" было вынуждено с 14:25 применить аварийные отключения, а с 14:50 - специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах.

Согласно сообщению, такая ситуация может привести к перебоям в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

"Укрэнерго" отмечает, что ограничения будут действовать, пока уровень потребления не вернется в пределы установленных лимитов. После этого облэнерго смогут вернуться к плановым графикам отключений.

Напомним, что вынужденные отключения электроэнергии являются следствием шести комбинированных целенаправленных атак России на украинскую энергосистему, что привело к значительному дефициту электроэнергии для удовлетворения потребностей всех потребителей.

Добавим, Кабинет министров работает над тем, чтобы улучшить ситуацию в энергетике после российских обстрелов и рассматривает несколько шагов, способствующих созданию альтернативной генерации в Украине.

Поскольку в условиях регулярных отключений электроэнергии украинцам даже по оптимистическим прогнозам придется жить несколько лет. Учитывая это, Кабмин принял новую методику, которая будет регулировать формирование лимитов потребления для регионов и создание графиков на основе этих лимитов.

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