"Укрэнерго" прогнозирует отключение света по Украине с 18:00 до 23:00

По прогнозам "Укрэнерго", в вечерние пиковые часы максимального потребления с 18:00 до 23:00 снова ожидаются аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, с 16.00 до 24.00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной критической ситуации в энергосистеме Украины есть нехватка генерирующих мощностей и тяжелые последствия российской агрессии.

Ввиду сложной ситуации в Министерстве энергетики просят граждан уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы, особенно вечером с 17:00 до 22:00, а промышленных потребителей пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему.

Сегодня утром из-за значительного роста потребления было недостаточно имеющихся объемов импорта, аварийной помощи и ограничения. Поэтому с 6.40 до 08.30 диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины, за исключением Херсонской области.

Сегодня аварийная помощь была обеспечена в ночное время с 00.00 до 07.00. В сутки импорт из указанных стран, к которым также присоединились Венгрия и Молдова, составил в общей сложности 23 692 МВт*ч электроэнергии. В отдельные часы мощность снабжения достигала 1 628 МВт.

Согласно сообщению, вчера, с целью преодоления дефицита в украинской энергосистеме, были инициированы аварийные поставки электроэнергии из стран-соседей. Электроэнергия поступала из Румынии, Польши и Словакии в течение интервалов с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 24:00.

Напомним, что вчера с 21:00 до 24:00 НЭК "Укрэнерго" вынуждена была ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.

Украина потеряла 8 ГВт мощности

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что энергетическая ситуация в стране чрезвычайно сложна.

"Потеряв 8 ГВт мощности, вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы до старта следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованного поколения", - написал он.

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

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