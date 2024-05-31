"Укрэнерго" прогнозирует возврат к отключениям света: выключить могут и в первый день лета

Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует возможный возврат к плановым ограничениям потребления. Причина – прогнозируемый рост дефицита в энергосистеме.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

В "Укрэнерго" напомнили, что с 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Кроме того, весной и летом на электростанциях проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию. Это предусмотренные законодательством мероприятия, которые проходят ежегодно. Они необходимы для подготовки энергоблоков к работе под высокой нагрузкой в следующем отопительном сезоне.

"Это может влиять на увеличение или уменьшение дефицита в энергосистеме, но не является его основным фактором. Дефицит в энергосистеме вызван разрушением оборудования украинских тепловых и гидроэлектростанций в результате российских обстрелов", - говорится в сообщении компании.

В "Укрэнерго" называют вывод на плановое обслуживание атомных блоков необходимой мерой, которую невозможно отменить или отсрочить.

"Ведь от успешности проведения ремонтной кампании летом зависит не только эффективная работа атомных станций следующей зимой, подготовка к которой продолжается сейчас, но и в целом ядерная безопасность", - отмечают в компании.

Там добавили, что диспетчерский центр "Укрэнерго" будет использовать все возможные инструменты для покрытия дефицита. В случае превышения областями доказанных "Укрэнерго" лимитов потребления облэнерго будут применять графики почасовых отключений, согласно утвержденной очередности.

Будут ли отключать свет в первый день лета

Согласно информации, предоставленной "Укрэнерго", завтра, 1 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 18:00 до 23:00.

При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

В "Укрэнерго" призвали население бережливо потреблять электроэнергию, ведь это существенно снизит нагрузку на энергосистему и поможет минимизировать применение плановых отключений.

Напомним, 14 мая "Укрэнерго" вынуждена была ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины из-за дефицита мощности в результате обстрелов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Он отметил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации. Отдельное внимание - обеспечению автономного питания учебных заведений.

Добавим, что Кабинет Министров внес изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения в Украину. Они предполагают, что теперь бизнесу не будет выключать электроэнергию только при условии, что он импортирует более 80% от общего объема потребления на соответствующий час.

Фото: ua.depositphotos.com