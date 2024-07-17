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Категория
Энергетика
Дата публикации

"Укрэнерго" проведет тестовые аукционы на вспомогательные услуги

"Укрэнерго" проведет тестовые аукционы на вспомогательные услуги
"Укрэнерго" проведет тестовые аукционы на вспомогательные услуги. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

18 июля НЭК "Укрэнерго" планирует провести тестовые аукционы на вспомогательные услуги. Эти аукционы позволят компаниям получить опыт работы с аукционной платформой перед внедрением механизма Специальных аукционов.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Участники смогут подавать тестовые предложения сроком до 5 лет.

Аукционы будут производиться в два этапа. Первый этап – подача предложений для резервов поддержки частоты (РПЧ) – состоится с 10:00 до 12:00. Второй этап – для автоматических резервов восстановления частоты (аРВЧ) – пройдет с 13:00 до 15:00.

Для участия в тестовом аукционе компаниям необходимо зарегистрироваться. Заявки на оформление аккаунтов принимаются до 10:00 17 июля 2024 года. Их нужно отправить по электронному адресу [email protected]. Важно отметить, что количество аккаунтов ограничено.

В "Укрэнерго" отметили, что компании, не действующие участники рынка, могут не заполнять пункт 2 заявления, касающегося идентификационных данных.

Аукционы по торговле электроэнергией

В феврале НЭК "Укрэнерго" приступила к ежедневным аукционам по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, в соответствии с европейскими стандартами, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO) по направлениям Украина – Словакия.

Также "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией.

Месяц до этого, между НЭК "Укрэнерго" и польским оператором PSE впервые состоялись   аукционы по распределению доступа   к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

Напомним, впервые общие суточные аукционы по европейским правилам   стартовали между Украиной и Румынией   в ноябре 2023 года.

Тогда аукционы были проведены на платформе Укрэнерго одновременно для участников рынка из Румынии и Украины. Ожидаемая дата поставки электроэнергии – 3 ноября. При этом максимальная возможность передачи электроэнергии для экспорта составляла 200 МВт, а для импорта – 400 МВт.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко