"Укрэнерго" сообщило, как будут действовать графики отключений света 12 июня

В среду, 12 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что причиной введения графиков отключений является рост энергопотребления из-за жары.

В ночь с 7 на 8 июня в Украине заработал еще один блок на одной из АЭС, который позволит временно улучшить ситуацию в энергосистеме.

Добавим, 8 июня в тестовом режиме был введен новый порядок применения графиков почасовых отключений света. Он должен обеспечить более короткую продолжительность ограничений электроэнергии.

Первый замминистра энергетики Украины Юрий Власенко подчеркнул, что Кабмин, Министерство энергетики и Офис президента осуществляют постоянный контроль за применением графиков почасовых отключений и ограничения мощности.

Графики отключений

Напомним, с 14 мая "Укрэнерго" вынуждена была ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины из-за дефицита мощности в результате обстрелов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Он отметил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации. Отдельное внимание - обеспечению автономного питания учебных заведений.

В то же время энергетики предупреждают, что, начиная со второй декады июня, ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной по сравнению с последними днями мая.

Добавим, что в результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму 56,2 млрд долларов, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "Отстроить лучше, чем было", составляют 50,5 млрд долларов

Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической устойчивости в условиях ударов РФ по энергосистеме.

Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы бы предлагали таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.

Фото: ua.depositphotos.com