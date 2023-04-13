"Укрэнерго" судится с "Энергоатомом" из-за долга в миллиарды гривен

"Укрэнерго" через суд требует от "Энергоатома" 3 млрд грн за предоставление услуг по диспетчерскому управлению. Об этом сообщает ExPro.

Отмечается, что основной долг за услуги составляет 2,4 млрд. грн.

Иск подали в Хозяйственный суд Киева.

"Истец обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском к ответчику о взыскании 2 471 738 952,83 грн задолженности, 178 199 095,95 грн пени, 47 584 583,84 грн штрафа, 51 266 33 934 943,77 грн инфляционных потерь по договору о предоставлении услуг по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению [...] от 27.06.2019 года", – говорится в определении суда.

Подготовительное заседание по делу было назначено на 10 мая.

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