"Укрэнерго" вводит аварийные отключения электроэнергии в 12 областях и Киеве

В связи с превышением лимитов потребления электроэнергии, компания "Укрэнерго" вынуждена вводить график аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в 12 областях Украины и г. Киев, начиная с 20:30 6 июня.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отключения коснутся потребителей в Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Ровенской, Харьковской областях и Киеве и Киевской области.

По информации "Укрэнерго", такие действия связаны с возможными перерывами в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры из-за превышения допустимых лимитов потребления.

Аварийные отключения будут продолжаться, пока регионы не вернутся к определенным для них лимитам потребления электроэнергии. После этого будет действовать график почасовых плановых отключений.

Кроме того, "Укрэнерго" сообщает, что 7 июня в энергетической системе Украины прогнозируется дефицит электроэнергии в течение всего дня. Поэтому лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00. Если эти лимиты будут превышены, будут применяться графики аварийных отключений электроснабжения.

Графики возможных отключений будут опубликованы для каждого региона отдельно в соответствии с оперативной ситуацией в энергосистеме. Компания подчеркивает необходимость следить за официальными объявлениями.

"Укрэнерго" призывает всех потребителей принять меры по уменьшению потребления электроэнергии в критический период, чтобы избежать масштабных отключений. В компании отмечают, что ограничения могут затронуть как бытовые, так и промышленные потребители.

Добавим, чтобы обеспечить максимально бесперебойное электроснабжение в осенне-зимний период 2024/2025, НАЭК "Энергоатом" продолжает плановые ремонты энергоблоков на АЭС. В "Энергоатоме" напоминают, что ремонтная кампания проходит ежегодно в соответствии с графиками, которые составляются "Укрэнерго" и утверждаются Министерством энергетики Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com