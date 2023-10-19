"Укрэнерго" вывело три энергоблока в аварийный ремонт: повлияло ли это на энергосистему

18 октября три энергоблока на тепловых электростанциях были остановлены для аварийного ремонта, а еще один – энергетики вывели для планового. Несмотря на это электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей как бытовых, так и юридических потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, если энергосистема не будет подвергаться новым обстрелам и, соответственно, разрушениям за то время, пока блоки на ремонте, то необходимости ограничивать потребление электроэнергии не будет.

Лимиты потребления также не вводились.

В то же время в "Укрэнерго" добавили, что сегодня для обеспечения необходимых потребностей потребителей импорт электроэнергии осуществляется из Словакии и Молдовы.

Общий объем 522 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 312 МВт.

Энергетики добавляют, что из-за боевых действий без света остается 431 населенный пункт, повреждены линии электропередачи в двух областях.

Также есть повреждения сетей облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях. В результате ракетного удара в Николаевской области повреждена линия электропередачи, обесточены более 800 потребителей.