"Укрэнерго" значительно продлило графики отключения света на 15 июня

Завтра, 15 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 08:00 до 23:00. В то же время, в период с 16:00 до 20:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что причиной этого является пониженная работа СЭС из-за облачности в областях, а также в ремонт вышел очередной атомный блок.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Напомним, в начале июня ситуация в энергосистеме Украины ухудшилась по сравнению с последними днями мая из-за выведения в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций.

Отметим, Украина больше не может позволить себе плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона. Поэтому энергоблоки украинских АЭС будут зимой работать на максимуме и наращивать коэффициент использования установленной мощности.

Также сообщалось, что энергетики допускают ситуации, когда зимой в домах украинцев будет светло всего пять-шесть часов в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

Добавим, что Государственная инспекция энергетического надзора проводит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры, по результатам которой составят обновленный список объектов, не подлежащих отключению света.

Фото: ua.depositphotos.com