"Укргаздобыча" заключила соглашение о сотрудничестве с 14 учебными заведениями

АО "Укргаздобыча", входящее в группу "Нафтогаз", во время проведенного круглого стола подписало меморандум о сотрудничестве с 14 профильными учебными заведениями.

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Об этом сообщает прессслужба "Укргаздобычи".

Сообщается, что как работодатель компания заинтересована, чтобы выпускники профильных учебных учреждений обладали необходимыми знаниями и практическими навыками при трудоустройстве.

"Сотрудничество между образованием и бизнесом взаимовыгодно, ведь учебные учреждения получают возможность производственной практики для своих студентов, а наша компания – воспитывает для себя талантливых специалистов", — отметил в. и. о. генерального директора "Укргаздобычи" Сергей Лагно.

Он добавил, что это позволит "Укргаздобыче" в будущем быть конкурентными, а учебным учреждениям – привлекательными для абитуриентов.

"В то же время, как компания, мы не можем взять к себе на работу не подготовленных специалистов, потому что у нас серьезное производство", — подытожил Лагно.

Сообщается, что участники обсудили развитие партнерства с профильными учебными учреждениями и вопрос, как устранить пробелы в подготовке будущих специалистов нефтегазовой отрасли.

Как отметила начальник департамента по управлению человеческими ресурсами "Укргаздобычи" Светлана Олейник, подписание меморандума — важный шаг, направленный на усовершенствование профессиональной подготовки и повышение квалификации будущих специалистов, отвечающих современным требованиям отрасли.

Также ожидается, что такое сотрудничество позволит остановить отток молодых талантов и обеспечит устойчивое развитие нефтегазовой сферы.