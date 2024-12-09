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"Укргаздобыча" заключила соглашение о сотрудничестве с 14 учебными заведениями
АО "Укргаздобыча", входящее в группу "Нафтогаз", во время проведенного круглого стола подписало меморандум о сотрудничестве с 14 профильными учебными заведениями.
Об этом сообщает прессслужба "Укргаздобычи".
Сообщается, что как работодатель компания заинтересована, чтобы выпускники профильных учебных учреждений обладали необходимыми знаниями и практическими навыками при трудоустройстве.
"Сотрудничество между образованием и бизнесом взаимовыгодно, ведь учебные учреждения получают возможность производственной практики для своих студентов, а наша компания – воспитывает для себя талантливых специалистов", — отметил в. и. о. генерального директора "Укргаздобычи" Сергей Лагно.
Он добавил, что это позволит "Укргаздобыче" в будущем быть конкурентными, а учебным учреждениям – привлекательными для абитуриентов.
"В то же время, как компания, мы не можем взять к себе на работу не подготовленных специалистов, потому что у нас серьезное производство", — подытожил Лагно.
Сообщается, что участники обсудили развитие партнерства с профильными учебными учреждениями и вопрос, как устранить пробелы в подготовке будущих специалистов нефтегазовой отрасли.
Как отметила начальник департамента по управлению человеческими ресурсами "Укргаздобычи" Светлана Олейник, подписание меморандума — важный шаг, направленный на усовершенствование профессиональной подготовки и повышение квалификации будущих специалистов, отвечающих современным требованиям отрасли.
Также ожидается, что такое сотрудничество позволит остановить отток молодых талантов и обеспечит устойчивое развитие нефтегазовой сферы.