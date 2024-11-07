"Укргидроэнерго" анонсировало очередные торги гарантиями происхождения электроэнергии

12 ноября 2024 года ЧАО "Укргидроэнерго" проведет очередные торги гарантиями происхождения электрической энергии, произведенной из энергии воды. Инициатор торгов предлагает купить 12 243 гарантии происхождения чистой энергии.

Об этом сообщает АО "Оператор рынка".

Заявки на покупку гарантий происхождения "зеленой" энергии от "Укргидроэнерго" можно подавать до 14:00 12 ноября 2024 года.

С порядком регистрации участников на площадке "Оператора рынка" по продаже гарантий происхождения, с условиями внесения гарантийного обеспечения для возможности их покупки, а также с другой необходимой информацией можно ознакомиться на веб-сайте по ссылке.

"Оператор рынка" напоминает, что суммарно по результатам трех торгов на их площадке "Укргидроэнерго" продало 87 757 гарантий происхождения по цене одной в 13 гривен.

Результаты предварительных торгов гарантиями происхождения электроэнергии

Первые торги на площадке "Оператора рынка" прошли 21 октября. Было приобретено 28,3 тысяч гарантий происхождения из 50 тысяч (одна соответствует 1 МВт*ч), которые предлагала гидрогенерирующая компания "Укргидроэнерго".

29 октября было приобретено 39 500 гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии. Это на 40% больше, чем было куплено во время первых торгов.

В ходе третьих торгов было куплено 20 тысяч гарантий происхождения, что эквивалентно 20 000 МВт*ч производимой энергии.

Детальнее о том, кто может получить и продавать гарантии "зелености" электроэнергии, читайте в материале Delo.ua.