"Укрнафта" начала бурение новой скважины: сколько нефти будет давать

"Укрнафта" начала бурение новой разведывательной скважины на западе Украины. Ее проектная глубина составляет 2754 метра.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что работы выполняются собственным станком – силами структурной единицы «Укрнафта Бурения».

Проектная глубина скважины составляет 2754 метра.

Планируется, что новая скважина раскроет продуктивные пласты менилитовых отложений.

Прогнозный начальный дебит ожидается на уровне 16 тонн в сутки.

Напомним, «Укрнафта» готовится к возведению двух нефтяных скважин на востоке Украины, которые будут совокупно давать более 100 тонн нефти в сутки. Обе имеют проектные глубины около 4,5 км.

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

"Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

В июне сообщалось, что "Укрнафта" начала возводить новую скважину на северо-востоке Украины. Окончание строительства намечено на август 2024 года.

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.