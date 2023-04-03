"Укртатнафта" дополнительно перечислит в бюджет более полумиллиарда гривен налогов, неуплаченных бывшими владельцами

Благодаря расследованию Службы безопасности и БЭБ по коррупционным схемам бывшего менеджмента "Укрнафта" и "Укртатнафта" бюджет Украины пополнится еще на 687 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что соответствующую сумму нынешнее руководство "Укртатнафты" перечислит в пользу государства в виде налогов, неуплаченных бывшими собственниками.

По этому факту уклонение от уплаты обязательных платежей новое подозрение получил бывший директор компании, находящийся под стражей.

Ранее стражи порядка разоблачили руководство Укртатнафты на еще одном факте уклонения от уплаты налогов: 605 млн грн, которые уже сейчас возмещены государству.

Соответствующая сумма направлена на обеспечение потребностей Сил обороны.

Напомним, что предварительный менеджмент компании реализовывал горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. Хотя суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей.

"В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности", - отметили в СБУ.

Ранее правоохранители во время обысков на логистических базах и складах компаний ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" изъяли более 16 тыс. тонн нефтепродуктов. Общая стоимость продукции составляет около 800 млн грн.

Напомним, сотрудники Службы безопасности совместно с БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшими владельцами и топменеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты"

По данному факту сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору "Укртатнафты", который находится под стражей.

По данным следствия, такая преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний, а именно Игоря Коломойского, у которого 1 февраля провели обыски.

7 ноября 2022 года предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке, были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС.