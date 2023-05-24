"Укртатнафта" перечислила в бюджет более 1,2 млрд грн налогов, неуплаченных бывшими собственниками

Благодаря расследованию Службы безопасности и БЭБ по коррупционным схемам бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" бюджет Украины пополнился еще на 1,2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что соответствующую сумму нынешнее руководство ОАО "Укртатнафта" перечислило в пользу государства как налоги, неуплаченные бывшими собственниками.

По этому факту уклонение от уплаты налогов подозрение получил бывший директор компании, находящийся под стражей.

Ранее правоохранители разоблачили руководство "Укртатнафты" на присвоении нефтепродуктов на общую сумму более 2 млрд грн.

Возвращенные средства будут направлены для обеспечения потребностей сил обороны.

Напомним, что предварительный менеджмент компании реализовывал горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей.

"В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности", - сообщили в СБУ.

Ранее стражи порядка во время обысков на логистических базах и складах компаний ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" изъяли более 16 тыс. тонн нефтепродуктов. Общая стоимость продукции составляет около 800 млн грн.

Напомним, сотрудники Службы безопасности совместно с БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшими владельцами и топменеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".

По данному факту сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору ПАО "Укртатнафта", который находится под стражей.

По данным следствия, такая преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний, а именно Игоря Коломойского, у которого 1 февраля провели обыски на дому.

7 ноября 2022 года предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке, были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС.