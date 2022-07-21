"Укрзализныця" и польская PKN Orlen договорились о поставках дизеля

АО "Укрзализныця" и одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Восточной Европы PKN Orlen (Польша) договорились о стратегическом сотрудничестве по поставке польской компанией дизтоплива для нужд украинской экономики.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В ведомстве подчеркивают, что работают над системным решением вопроса насыщения украинского рынка необходимым количеством горючего. Одним из ключевых решений стали прямые долгосрочные договоры с крупнейшими производителями горючего в Европе и мире.

"Мы понимаем, что решить проблему нехватки горючего исключительно силами бизнеса очень сложно. Поэтому было принято решение о привлечении на украинский рынок крупных нефтяных компаний и подписании с ними прямых долгосрочных договоров. АО "Укрзализныця" была определена государственным импортером топлива для нужд экономики", – отметил Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

По его словам, сегодня уже есть договоренности о долгосрочном сотрудничестве с польской компанией PKN Orlen, одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Восточной Европе. В частности, речь идет как о системных, так и об оперативных поставках горючего.

"Таким образом, мы рассчитываем не только на улучшение ситуации с нехваткой, но и уменьшение цены дизеля на АЗС. Планируем, что уже в ближайшее время сможем обеспечивать ключевые потребности страны в топливе – потребности Вооруженных Сил Украины, аграриев, промышленности и гражданского населения", - подчеркнул Кубраков.

Отмечается, что вместе с тем "Укрзализныця" работает с другими крупными поставщиками нефтепродуктов для насыщения украинской экономики необходимым количеством горючего.

Напомним, для преодоления топливного кризиса в Украине в мае Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры Польши договорились об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.

Параллельно идет работа по увеличению пропускной способности пунктов пропуска на западных границах Украины и развитию сети логистических хабов у границ.

Отметим, оптовые цены на дизельное топливо снизились из-за снижения котировок нефти, а также увеличения поставок топлива в Украину.