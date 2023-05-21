Увеличение тарифа на электроэнергию поможет накопить запас оборудования для ремонтов, - нардепка

При новых обстрелах энергетические компании должны иметь запас оборудования, чтобы быстро восстанавливать поврежденные объекты.

Об этом заявила нардепка от Слуги народа и заместитель председателя комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Елена Мошенец.

По ее словам, в результате вражеских атак было повреждено 44% атомной генерации и 19 энергоблоков тепловых электростанций. А для восстановления энергосистемы после обстрелов нужно примерно 50 млрд. грн.

"Сейчас нужно максимально эффективно отремонтировать энергетический фонд, который был разрушен. И максимально обеспечить запчастями компании", - сказала нардепка.

Мошенец подчеркнула, что запас запчастей позволит энергетическим компаниям быстро чинить сети и возобновлять производство электроэнергии.

"В первую очередь, средства нужны для этого. Потому что мы видим, что тариф в последние годы он не повышался, он оставался неизменным... Придется повышать тариф на электроэнергию уже с июня", - добавила она.

Нардепка подчеркнула, что сейчас идут дискуссии о том, как сделать так, чтобы подход остался дифференцированным, бытовые потребители максимально были обезопасены, а повышение тарифа не было таким болезненным.

Напомним, глава Киевской ОВА Руслан Кравченко заявлял, что для ремонта энергоинфраструктуры Киевщины, вероятно, нужно будет поднять тариф на электричество.