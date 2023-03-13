Уволенного главу Госэнергоэффективности назначили советником Кубракова

Уволенного с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Валерия Безуса назначили советником министра развития общин, территорий и инфраструктуры (самим министром сейчас является Александр Кубраков).

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Как сообщают в Минвосстановления, в его команде Безус будет работать над разработкой и реализацией государственной политики в сфере обеспечения энергетической трансформации. В частности, речь идет об использовании в процессе восстановления Украины энергоэффективных инструментов, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива. Также он будет курировать в министерстве вопрос разработки необходимых реформ для возобновления энергетики.

Как указывают в ведомстве, одним из приоритетов работы Безуса в должности главы Госэнергоэффективности была подготовка законодательных и технических условий для старта декарбонизации украинской экономики в рамках Европейского зеленого курса (Green Deal).

В частности, был разработан ряд законопроектов и постановлений Кабинета министров, регулирующих отношения в сфере энергоэффективности и призванных способствовать усилению энергетической безопасности и независимости Украины. Также был разработан Национальный план действий по развитию возобновляемой энергетики на период до 2030 года, учитывающий положения соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Кроме того, в период работы Безуса агентство стало членом Европейского альянса по чистому водороду и развивало совместные проекты с такими организациями как Программа развития ООН, Немецкое общество международного развития (GIZ), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO).

Напомним, что занимал он эту должность полтора года – с августа 2021 года, хотя победил на соответствующем конкурсе еще в январе 2020-го. 10 марта правительство уволило Безуса, назначив главой Госэнергоэффективности председателя Николаевского областного совета Анну Замазееву.