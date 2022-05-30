В Бахмутском и Краматорском районах возобновлено электроснабжение

Вчера около 21 часов специалисты возобновили электроснабжение в населенные пункты севера области, которые оказались без электричества в результате боевых действий.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Также начались ремонтные работы по запуску водопровода.

"Сегодня утром ремонтники начали работу по запуску Второго Донецкого водопровода, но все будет зависеть от ситуации безопасности", - добавил он.

По словам Кириленко, в случае благоприятных условий поставка воды может быть восстановлена примерно до 14 часов.

Напомним, что оккупанты разрушили большую часть объектов критической инфраструктуры на Луганщине.