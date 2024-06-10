В Черниговской области обнаружили незаконную врезку в нефтепровод

Работники службы безопасности ПАО "Укрнафта" обнаружили несанкционированную врезку в нефтепровод "Большие Бубны - Талалаевка" на территории Талалаевского района Черниговской области.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".

Врезка изготовлена с помощью патрубка высотой 5 см с шариковым краном диаметром 1 дюйма.

К нему подсоединен резиновый шланг высокого давления диаметром ¾ дюйма, длиной 30 метров, заполненный нефтью. На конце шланга установлен шариковый кран диаметром 1 дюйм.

Сообщается, что после фиксации преступления работниками Прилукского отдела Нацполиции в Черниговской области врезка была ликвидирована.

В настоящее время устанавливается ущерб, нанесенный компании. Совместно с Нацполицией проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших незаконную врезку.

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

ПАО "Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.