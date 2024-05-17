В четырех областях Украины сегодня днем не планируют выключать свет

17 мая в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, несмотря на крайне тяжелую ситуацию в энергосистеме, ограничения для потребителей до 19:00 не предусмотрены.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Однако большую часть суток в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии и диспетчерский центр "Укрэнерго" довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона. Сегодня с 19.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений.

Как сообщили в "Укрэнерго", 16 мая для преодоления дефицита в энергосистеме были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину из Румынии, Польши, Словакии.

В ночь на 17 мая в Винницкой области обломки вражеского БПЛА частично повредили оборудование местного облэнерго. Обесточивалось более 23 тыс. потребителей. На утро остаются без электроснабжения 202 потребителя.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях. В общей сложности по состоянию на утро обесточено 427 населенных пунктов.

Дефицит в энергосистеме – на несколько лет

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, дефицит энергии в энергосистеме, вызванный последними массовыми атаками со стороны России, ожидается в течение двух лет и станет обыкновенной ситуацией для энергосистемы. При этом нынешние отключения будут продолжаться до конца августа.

"В целом мой прогноз – мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года. И это будет просто нормальным состоянием для украинской энергосистемы", – сказал Харченко.

Эксперт отметил, что высоковольтные сети передачи электроэнергии сейчас находятся в гораздо лучшем состоянии, чем электростанции. Поэтому он утверждает, что угрозы от сетей передачи энергии на долгую перспективу меньше, чем от производства электроэнергии.

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