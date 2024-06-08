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В ДТЭК рассказали, выключают ли свет торговым центрам в Киеве
В ДТЭК опровергают информацию о том, что отключение электроэнергии в Киеве не распространяется на торговые центры. Там подчеркивают, что если какой-то ТЦ со светом целый день, значит, у него есть собственный источник электропитания.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"Друзья, иногда вы жалуетесь, что торгово-развлекательные центры – со светом целый день. Уверяем вас: все ТРЦ отключаются по графику, как и другие клиенты", – говорится в сообщении.
В энергокомпании подчеркнули, что единственное исключение из этого правила – если центр подключен к той же линии, что и критические объекты инфраструктуры.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Однако ДТЭК обращает внимание, что большинство торговых точек от крупных ТРЦ до небольших кафе подготовились к возможным перебоям с электроснабжением и приобрели генераторы для автономной работы. Поэтому, если потребители видят освещение в таких заведениях, это не значит, что энергокомпания продолжает поставлять им электроэнергию – они могут работать от резервных источников питания.
"Поэтому, если вы видите в них свет, это не значит, что мы придаем им его. Возможно, они используют генераторы или другие источники", – говорят в компании.
В Украине работает только 27% ТЭС
Как рассказывал премьер-министр Денис Шмигаль, в настоящее время в Украине работает только 27% ТЭС. В результате российских обстрелов разрушены 42 энергоблока, а 27% крупных ТЭС остаются в рабочем состоянии, 73% соответственно были разрушены или повреждены. Также не работает 20 гидроэнергетических блоков.
Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.
Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.
В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.
Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.
Энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей, а с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, потерянных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.