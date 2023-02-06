В двух областях 6 февраля применяются аварийные отключения электроэнергии, - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине растет. Причиной тому является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание. В стране сохраняется дефицит мощности, особенно ощутимый в утренние и вечерние часы.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

"Имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии", - отметили в "Укрэнерго".

Там добавили, что сейчас всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доведенного лимита.

Графики отключений и перечень облэнерго можно найти по ссылке.

Кроме того, в Одесской, Киевской областях и Киеве сохраняются сетевые ограничения.

"В результате масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго", в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения. Из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются также в Киеве и в Киевской области", - сообщили в "Укрэнерго".

Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго совместно работают над питанием потребителей Одессы по резервным схемам. Также объекты критической инфраструктуры должны перейти на альтернативные источники питания, что на данном этапе позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей.

В усиленном режиме ведутся ремонтные работы на всех энергообъектах Одесской области, пострадавших от российских атак. Усилия сконцентрированы на одном из объектов, который позволит ускорить восстановление электроснабжения Одессы и Одесского района.

Отметим, что ситуация с электроснабжением в Одессе и Одесском районе сложная, в регионе около 40% потребителей остаются без электроснабжения.

В Одессе утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго", в результате чего город и часть района были обесточены.